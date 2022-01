“Cara Unione,

mi rivolgo a voi nella speranza che il mio appello possa essere ascoltato, dato che la mia voce è rimasta finora senza riscontri.

Ho 70 anni, sono non vedente e sulla sedia a rotelle. Ho anche una patologia molto seria, che mi ha lasciato molti strascichi ma non ho mai chiesto niente a nessuno. Vivo a Dolianova in una casa in affitto, ma ora il proprietario deve ristrutturarla e non posso più restare. Lui è stato anche molto paziente a lasciarmi finché non trovo un’altra soluzione, per questo non voglio approfittarne e sto inoltrando la mia richiesta attraverso L’Unione Sarda nella speranza che qualcuno mi ascolti.

Mi rivolgo ai privati ma anche al Comune e agli assistenti sociali affinché possano aiutarmi a trovare una casa in affitto: preciso che non sto chiedendo la carità, sono in grado di pagarmi ciò che mi serve per vivere.

Il mio problema è che non posso muovermi autonomamente, vista la mia condizione fisica, perciò chiedo l’aiuto delle istituzioni preposte o di un privato che possa mettermi a disposizione due camere e servizi al piano terra di una casa in una zona di Dolianova possibilmente servita come quella dove vivo adesso. Chiedo due camere da letto perché ho già trovato una badante che mi aiuterà, ma che dovrà avere la sua camera.

Ringrazio chi potrà e vorrà darmi una mano”.

Anna Maria Vacca – Dolianova

