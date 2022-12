«Cara Unione,

scrivo dalla magica Milano, in un periodo che dovrebbe essere magico, ma che io come tale non riesco a sentire perché non ho nemmeno la possibilità di raggiungere casa, in Sardegna, per due giorni a fine mese durante le festività natalizie.

Da qualche settimana, quindi esattamente più di un mese prima, non è possibile acquistare biglietti per tornare a casa nella settimana di Natale. La trovo una cosa triste e assurda, perché un sardo ha davvero pochi modi di tornare a casa se non a bracciate, e l'acqua ormai si è fatta - finalmente - fredda.

In 4 anni che io e il mio compagno ci troviamo fuori è il primo anno che viviamo una situazione simile. Per assurdo, fino a oggi con il Covid potevamo tornare a casa solo perché molti, per paura evidentemente, non viaggiavano. Volotea e ITA sono gli unici appigli che abbiamo.

Trovo che sia una situazione assurda.

Grazie dell’attenzione».

Una ragazza innamorata della sua terra e della sua famiglia

