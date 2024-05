«Cara Unione,

scrivo per porre alla vostra attenzione gli ennesimi disservizi riguardanti chi viaggia con Aeroitalia.

Mi riferisco, in particolare, alla mancata emissione della fattura per i voli, nel mio specifico caso 15 voli, effettuati tra marzo e novembre 2023.

Per tutto il 2023, infatti, con questa compagnia l'emissione della fattura non era automatizzata e bisognava farne richiesta scritta, cosa che ho ripetutamente fatto, oltre a numerose sollecitazioni telefoniche, tutte rigorosamente disattese…

Peccato che devo presentare la dichiarazione dei redditi e non ho alcun giustificativo perché ancora, nonostante la sesta richiesta telefonica, nulla si muove, e lascio immaginare il danno economico.

A questo si aggiunga che se si desidera prenotare un viaggio per un minore accompagnato da un genitore, il sistema non recepisce la minore età e quindi applica la tariffa piena, pertanto uno è costretto a fare il proprio biglietto on line e poi, in mezzo a mille difficoltà, contattare il call center e fare il biglietto del minore, con tutti i rischi di non trovare posto e quindi dover pagare penali sul precedente acquisto....ennesimo balzello e trappola per l'utente.

Cordiali saluti».

M.L.

