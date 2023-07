Cara Unione,

vorrei sottoporre alla vostra attenzione il problema della movida “malata” di Porto Torres.

Il Comune da il permesso ai locali del centro di fare concerti in mezzo alla strada fino alle 2 notte e la cosa sorprendente è che non controlla i decibel, quindi fanno a gara a chi urla di più. Naturalmente non vengono fatti controlli.

Lavoro nel turismo e so cosa vuol dire attuare politiche per incentivare le persone a frequentare un posto. Di sicuro non è questo il modo: è come se fossimo a San Siro e le persone non riescono nemmeno a parlare talmente è alto il volume della musica.

Ad Alghero non è così, ma evidentemente è troppo difficile da capire a Porto Torres.

