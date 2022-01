“Cara Unione,

scrivo per segnalare un disservizio creatosi a partire dall'11 gennaio al policlinico "Duilio Casula" di Monserrato.

L'orario del servizio di farmacia interno alla struttura è stato ridotto a sole tre mattine settimanali. Ciò naturalmente comporta gravissime difficoltà nei pazienti che sono obbligati a file interminabili, in piedi, in un corridoio freddo in mezzo alle correnti, visto che trattasi di zona di passaggio.

C'è da considerare che l'utenza di questa farmacia è per lo più composta da persone con gravi patologie che devono obbligatoriamente ritirare farmaci importanti.

nei giorni scorsi, per ritirare i miei farmaci chemioterapici ho fatto una fila di 1h e 45 minuti, in piedi, naturalmente.

Ritengo veramente penalizzante questa decisione. L’augurio è che la direzione sanitaria possa al più presto rivedere questa decisione.

Grazie dell’attenzione”

Carlo De Meis

