Cara Unione,

con vero rammarico ho appreso dello sgombero forzato da parte delle. forze dell'ordine dei vari gazebo che alcuni cittadini avevano disposto nei pressi del porto di Oristano, per manifestare tutta la nostra rabbia in merito all'ormai famoso "assalto eolico" che vorrebbe - e già in parte si sta verificando - deturpare il territorio di questa meravigliosa isola.

A lasciarmi alquanto esterrefatto, oltre che indignato, è stato il fatto che sono stati addirittura denunciati diversi di questi miei "ammirabili" corregionali per occupazione abusiva di luoghi demaniali!

Ora, ma veramente lo Stato ha bisogno di questo stupido compito? Sopprimere con la forza qualche decina di persone inermi e senza alcuna volontà belligerante, colpevoli di cercare di non far partire qualche convoglio di quelle orribili pale? È questa la tanto acclamata democrazia?

Marino Murru

***

