“Cara Unione,

come ben sappiamo l'Italia, con la band ‘Måneskin’, ha vinto l'edizione dell’Eurovision Song Contest. Come prevede il regolamento, la prossima edizione sarà ospitata in una città italiana.

E' ormai dalla nascita del nostro paese che i grandi eventi internazionali vengono fatti nelle principali città italiane, in primis Roma e Milano, e questo mi ha portato a pensare sul perché nessuna città sarda si sia mai candidata ad ospitare queste manifestazioni. Dagli europei di calcio ai mondiali, dall'Expo alle Olimpiadi, dal G8 alle due edizioni dell'Eurovision solo per citarne alcuni, non abbiamo mai visto la candidatura di una città sarda a partecipare a questi eventi, come se avessimo già nelle mente la nostra esclusione a priori rispetto ad altre città italiane che, invece mettendosi in gioco, partecipano e vincono pure l'organizzazione di queste manifestazioni internazionali che comportano uno sviluppo e una crescita della città ospitante, oltre ad una ampia visibilità mondiale, di cui la Sardegna ne avrebbe bisogno.

In tale contesto Cagliari, e quindi la Sardegna, dovrebbe uscire da questa concezione di non essere all'altezza rispetto ad altre aree urbane del nostro paese e iniziare una fase di apertura a queste competizioni tipiche delle città che vogliono guardare al futuro, vedendo ogni opportunità come crescita.

Ovviamente non sta a me fare analisi di tipo tecnico, economico o sociale, ma mi piacerebbe, come credo a molti sardi, partecipare a queste sfide a testa alta, credendo nelle nostre potenzialità con uno sguardo rivolto al futuro alla pari delle altre città europee e italiane.

Cordiali Saluti"

Andrea Busa

***

