“Cara Unione,

in queste giornate affollate dalle terribili immagini che ci arrivano dalla guerra in Ucraina, il mio pensiero va anzitutto ai bambini.

E scrivo oggi per chiedere ai nostri bambini di perdonarci, se nel mondo siamo così ignoranti tanto da non aver ancora capito quanto vi facciamo del male con la nostra indifferenza, a parole e a fatti concreti.

Perdonate o difendetevi da quelli che credono di risolvere tutto con le armi, e la guerra, uccidendo tanti bambini solo per aver più potenza nel mondo. Perdonate o difendetevi da quelli che credono, uccidendo la mamma dei loro bambini, di vivere poi meglio senza di lei. Perdonate o difendetevi dai bulli violenti che credono di divertirsi torturando i disabili o i più deboli di loro. Perdonate o difendetevi da quelli che per accumulare quattro soldi, che non porteranno nell'aldilà, sono pronti a tutto.

Bambini, quando sarete grandi deciderete voi cosa volete? Un mondo di pace? Allora perdonerete, altrimenti rischiate di diventare come loro”.

Giovanna Sanna

