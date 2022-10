“Cara Unione,

sono letteralmente inorridita leggendo le durissime parole di Rula Jebreal, giornalista che fino ad oggi ho sempre stimato e apprezzato, contro Giorgia Meloni per il padre condannato per narcotraffico. E, premetto, politicamente mi trovo molto lontana dalle idee di Giorgia Meloni.

Credo però sia politicamente, umanamente e moralmente sbagliato attaccare lei per quello che ha fatto suo padre. E non tanto perché, come tutti sanno e come in molti hanno ricordato, Giorgia Meloni ha da anni tagliato ogni rapporto con lui, ma perché quando mai un figlio deve essere responsabile delle azioni compiute da un genitore?

Credo sia ora che la battaglia politica resti tale, e che se si vuole contrastare l’ascesa di Giorgia Meloni sia giusto farlo con idee e proposte, proponendo valide alternative. Diversamente, si finisce solo per portare ancora più gente a sostenere FdI.

