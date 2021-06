“Cara Unione,

da anni vengo in vacanza in Sardegna, zona Pevero, dove la mia famiglia ha una multiproprietà e da quando sono bambino mi reco sull’isola.

Sappiamo tutti essere una zona votata al lusso e nessuno si scandalizza nel vedere yacht nelle baia e al porto.

Credo ci sia un limite a tutto però: lo yacht di Alisher Usmanov, il magnate russo di origine uzbeca, staziona da tempo nel golfo del pevero bloccando la visuale e il panorama. Il ‘Dilbar’ è un’imbarcazione di più di 100 metri di lunghezza. Dal balcone di casa non posso più ammirare le isole di Li Nibani. In spiaggia l’orizzonte è segnato dalla prua dello yacht e la notte l’imbarcazione sembra un albero di Natale con luci azzurre.

Ora tutti qui sono devoti al magnate russo e il suo dono di 500mila euro per la lotta al covid in Sardegna è sicuramente un gesto nobile, però tutti hanno diritto di godersi il mare, alzare lo sguardo e apprezzare la Costa Smeralda, aprire la finestra e ammirare le isole vicine.

Il Pevero non è un garage.

Oppure sì?"

Cosimo Pederzoli

