«Cara Unione,

sono una cittadina fortemente indignata dalla sporcizia che ormai la fa da padrona in ogni angolo della mia Sardegna. Percorro tutti i giorni la strada Ittiri-Sassari, la sp 15 e, proprio sotto il ponte della 131, ma anche prima e oltre, è presente una discarica da ormai una vita. Il materiale, purtroppo, continua ad accumularsi giorno dopo giorno.

Percorro altrettanto frequentemente la strada che da Sassari porta a Platamona e, sotto meravigliosi oleandri, è presente spazzatura in totale disarmonia con questi ultimi.

Non ho mai visto la mia terra così maltrattata e deturpata da tanta maleducazione ma allo stesso tempo mi chiedo quali dinamiche portino i Comuni, le Province, la Regione, a lasciare che tutto rimanga così degradato. Loro non vedono o fanno finta di non vedere quello che è sotto gli occhi di tutti? La maggior parte delle strade della Sardegna sono inguardabili!

Ancora, perché quando si taglia l'erba nelle cunette non si può anche pulire il tratto invece di frantumare e distruggere ancora di più la immondizia presente?

Mi vergogno di quanto brutto stia diventando il luogo in cui vivo e avere il mare più bello del mondo non basta se non è accompagnato da armonia col resto.

Grazie per l'attenzione».

