“Cara Unione,

il 28 dicembre scorso mi sono recata all’hub vaccinale della ASL di Lanusei. Due settimane prima avevo chiesto se, da non residente in Italia (vivo da 12 anni a Dublino) potessi fare la terza dose di vaccino Covid e mi era stata data risposta affermativa.

Il suddetto giorno, dunque, compilo il modulo con il mio codice fiscale italiano ( he ancora posseggo) e mi reco dall’operatore che controlla la modulistica. Ovviamente come residenza ho messo Dublino, ma mi viene chiesto di specificare l’attuale domicilio in Sardegna, cosa che prontamente chiarisco.

Faccio quindi il vaccino, e mi viene rilasciato un foglio con data, ora, tipo di vaccino etc. Niente codice QR, nessuna certificazione formale dell’avvenuto vaccino.

Ho pensato che mi sarebbe poi arrivato il codice di autorizzazione per scaricarlo dal sito ministeriale, ma i giorni sono passati e il codice non è mai arrivato. Fino a questa mattina e dopo ripetuti solleciti alla Asl, al Ministero della Salute e quant’altro.

Ci sono voluti 15 giorni, dunque, e l’iter e sarebbe durato ancora di più se io non mi fossi adoperata nel cercare uffici che potevano essere utili alla mia richiesta.

Trovo vergognoso che un/a cittadino/a italiano/a o straniero/a che sia, debba arrabattarsi nel trovare da solo/a dove richiedere un qualsiasi documento, in questo caso specifico la certificazione vaccinale. Nessuno degli enti e uffici che sono preposti a dare informazioni ai cittadini è di aiuto. Nessuna delle persone da me contattate mi ha saputo dare un’informazione corretta. Penso a persone che magari non hanno i mezzi materiali e intellettuali e non sono preparate emotivamente a "combattere" per i loro diritti.

Scrivo combattere perché, purtroppo, questa è la percezione che ho avuto da questa situazione.

Alla fine, nel mio specifico caso, l’ambito certificato è arrivato dopo avere mandato mail all’indirizzo dell’urp Sanità della Regione Sardegna.

Grazie dell’attenzione”

Loredana – Bari Sardo

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata