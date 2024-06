Cara Unione,

credo che la cosiddetta "invasione dei camperisti" sia un fenomeno da sfruttare e non da osteggiare pensando solo a multe divieti e quant'altro. In altre nazioni d'Europa è diverso. I campeggi a basso costo sono molto diffusi. Per esempio in Normandia o in Corsica.

È sufficiente un pagamento tramite un'app sullo smartphone e un codice a barre per fare aprire una sbarra. I campeggi in Sardegna sono diventati da anni inavvicinabili e non sono certo a misura di chi vorrebbe stare in tranquillità: di super bar, ristoranti, animazione molti ne fanno volentieri a meno.

Un'altra cosa che mi sento di dire è che contrariamente a quanto affermato nella lettera al giornale, la media dei camperisti è estremamente attenta all'ecologia e al rispetto dei luoghi.

Diego (Elmas)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata