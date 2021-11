“Cara Unione,

sono il papà di un giovane adolescente 12enne con autismo e voglio portare la mia recente positiva esperienza avuta nell' hub della fiera di Cagliari dove vengono somministrati i vaccini contro il Covid-19.

Mio figlio ha da poco compiuto 12 anni, età utile per poter accedere alla somministrazione del vaccino, ma purtroppo le cose non sono sempre semplici per chi convive con l'autismo.

Lunedì 29 mi sono recato con lui all'hub vaccinale e, devo ammettere, con un certo timore visto che un’operazione del genere intimorisce anche chi è bello grosso e in perfetto stato di salute fisico e mentale, ma lì ho avuto un bella sorpresa oltre a una dimostrazione di efficienza e preparazione.

Siamo subito stati accolti e seguiti, operatori e operatrici hanno gestito al meglio la sua esperienza, scherzando e anche giocando con lui per farlo sentire a proprio agio. Dal momento del nostro ingresso all'accettazione fino all'uscita non sono passati neanche trenta minuti perché non gli hanno fatto fare nessuna attesa per rendere tutto più semplice e comodo.

A ‘cose fatte’ ha salutato i suoi ‘amici vaccinieri’ come dice lui, e dato appuntamento alla seconda dose.

Ho ritenuto doveroso condividere questa positiva esperienza soprattutto per ringraziare tutti gli operatori che hanno reso questa nostra esperienza assolutamente positiva, da raccontare.

Ho sempre creduto nei medici e nella medicina, ed è per questo che oggi mi sento più sereno che mio figlio abbia fatto il vaccino: chi vive nel suo stato è, fra l’altro, certamente più sottoposto al rischio di contagio, perché magari non ha piena visione dell'importanza delle precauzioni quali mascherina, distanziamento o sanificazione delle mani etc.

Spero e sono certo il vaccino potrà offrigli maggiore protezione”.

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

