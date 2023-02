«Cara Unione,

scrivo per portare all'attenzione dei vostri lettori uno spiacevole episodio di ‘furberia’ imprenditoriale, del quale sono stato vittima.

Sono un giovane laureato dell’Università di Cagliari e, come molti giovani sardi in possesso di titoli, ottenuti con notevoli sacrifici economici per lo studio fuori sede, da parte delle famiglie, sono rientrato in Sardegna e sono alla ricerca di un lavoro.

Ho risposto ad un annuncio di lavoro in un’azienda della provincia di Cagliari e, dopo un colloquio di presentazione nel quale mi è stato confermato che ero la figura da loro ricercata, sono stato ‘invitato’ a presentarmi immediatamente al lavoro. Il tutto sarebbe avvenuto mediante un tirocinio formativo retribuito.

Dopo diversi giorni di servizio ho richiesto la formalizzazione del contratto di tirocinio. Solo allora sono stato informato che l'azienda era disponibile all’avviamento del tirocinio, finanziato dalla Regione Sardegna con un rimborso spese pari a 450 euro lordi, per un impegno part time di 3 ore giornaliere su 5 gg settimanali. A fronte di questo impegno, però, mi si richiedeva comunque di prestare servizio full time per 8 ore al giorno e 5 giorni a settimana, senza nessuna integrazione economica da parte dell'aziend: prendere o lasciare. Ovviamente ho rifiutato l'offerta che, a quanto ho appreso, è una normale prassi di questa azienda.

Sarebbe opportuno che l'Aspal Sardegna Lavoro vigilasse con più attenzione su questi comportamenti furbeschi.

Grazie per l'attenzione».

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata