“Cara Unione,

sono una docente di lingue e letterature straniere e residente a Siniscola.

Vi scrivo per segnalarvi e portare all'attenzione dei media l'assurda situazione che, al pari sicuramente di altri lavoratori, sto vivendo a causa del Green Pass.

Il medesimo non mi è mai arrivato ,benché io sia reduce e guarita dal Covid solo da pochi mesi. Non mi é arrivato pur avendone diritto, perché al sistema non risulta, in base alle ricerche fatte anche dal mio medico di base, il mio percorso Covid e il mio certificato di guarigione, che infatti né io né mia figlia abbiamo mai ricevuto.

Per poter riprendere servizio presso l'Istituto dove insegno devo dunque fare un tampone a pagamento ogni due giorni, il quale mi consente di avere un Green Pass temporaneo.

Ora io mi chiedo e chiedo al nostro Governo se tutto questo è normale, se tutto questo è giusto, perché a parer mio è semplicemente vergognoso.

Ho segnalato il mio problema a vari indirizzi email dell'Ats ,alla ASL della mia città, al mio dottore e ancora non ho visto il Green pass né il certificato di guarigione.

Dunque parte del mio stipendio se ne andrà via in tamponi a pagamento e questo é veramente assurdo ed ingiusto.

Cordiali saluti”.

M.F.

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata