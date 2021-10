“Cara Unione,

scrivo per denunciare una situazione ormai insostenibile e che non riguarda un quartiere degradato bensì via Baldassarre Castiglione a Cagliari. Le immagini che invio sono solo un piccolo esempio di ciò che passando si può trovare ai lati dei cancelli non solo di primo mattino ma durante tutta la giornata.

Cumuli di mastelli sparpagliati nelle strade, cestini pubblici riempiti di spazzatura, sporcizia generale che non solo rende la strada un immondezzaio a cielo aperto ma incentiva la proliferazione di topi e scarafaggi.

(foto inviata dalla lettrice)

Non capisco il motivo per il quale il Comune non intervenga immediatamente e ripristini l'uso dei cassonetti condominiali così come avviene in tante altre zone della città.

Grazie dell’attenzione”.

Michela Portas – Cagliari

***

