“Cara Unione,

vi scrivo da Oristano per segnalare la mia odissea per prenotare una Rx al ginocchio, che devo fare dopo aver subito un intervento di protesi completa.

La Rx mi serve per la visita di controllo che mi è stata fissata per la prima decade di giugno. Peccato però che la prima data utile a Oristano sia a luglio. Se voglio farla entro i termini mi spediscono a Cagliari, Bosa, Ghilarza, ma io per svariati motivi non mi posso recare nei centri proposti. Potrei farla a pagamento, però mi chiedo: a che serve la sanità pubblica se un povero cristo non può fare neanche una RX nella sua città? Poveri noi e povera Sardegna, siamo proprio ridotti male...”.

Salvatore Pistis

***

