«Cara Unione,

scrivo per esprimere i miei più sentiti ringraziamenti per l'eccezionale assistenza ricevuta durante il mio recente ricovero presso il reparto di Chirurgia generale e d'urgenza dell'Ospedale SS Annunziata di Sassari.



Durante una vacanza a Eden Beach (Sorso), sono stata colpita da dolori atroci e febbre alta. Giunta al pronto soccorso del vostro ospedale, sono stata accolta con grande professionalità e sollecitudine. Nella notte, sono stata ricoverata e il giorno successivo sottoposta a un intervento per appendicite acuta, eseguito con successo.



Voglio estendere i miei più vivi complimenti a tutta l’équipe di chirurgia, agli infermieri e agli Oss per l’assistenza puntuale e calorosa che mi è stata offerta. La vostra attenzione ai dettagli e la vostra gentilezza hanno reso la mia degenza più serena. Anche il reparto stesso merita una menzione speciale: è bello, accogliente e pulitissimo. Un gesto di premura come lavarmi i capelli è stato particolarmente apprezzato e testimonia l'umanità con cui operate.



Grazie di cuore per le cure, l’accoglienza, la professionalità e la simpatia con cui sono stata trattata. Siete un esempio di eccellenza nel settore sanitario e vi sono profondamente grata.



Con gratitudine e stima».

Josette Ottoz – Valle d'Aosta

***

