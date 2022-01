“Cara Unione,

scrivo per segnalare quanto sta accadendo, senza che nessuno intervenga e nonostante i ripetuti solleciti, dal 14 gennaio in via Val d’Elsa, vicino a viale Monastir.

Un perdita d’acqua che, oltre a essere uno spreco, può essere anche un danno per il palazzo adiacente con infiltrazioni che potrebbero danneggiare la struttura.

Mi chiedo come sia possibile un simile spreco, e mi auguro che chi di dovere possa intervenire quanto prima.

Grazie dell’attenzione”.

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata