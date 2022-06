“Cara Unione,

in riferimento alla mail inviata dai due turisti (LEGGI), a cui apprendo con molto dispiacere che sono state rubate due bici del valore di circa 12.000 euro, oltre che a condannare questi delinquenti che hanno compiuto un gesto ignobile, devo anche condannare o quantomeno riprendere questi due stessi turisti, che nella loro mail generalizzano, indicando come se i furti li subissero solamente i "turisti e le persone che si recano in Sardegna e vanno via portando un brutto ricordo dell’isola, dopo un meraviglioso sogno di vacanza".

Ora, premesso che i delinquenti esistono ovunque e sicuramente esistono anche nella regione italiana da cui provengono questi turisti, ma se io Sardo, vado a fare un giro ad esempio in Veneto e mi rubano un’auto o una bici di gran valore, non posso sostenere che vado via dal Veneto portando un brutto ricordo della regione Veneto e che tutti dovrebbero mobilitarsi per riparare a questo danno.

Questo perché i delinquenti sono delinquenti. Capisco la rabbia dei due turisti, ma non tiriamo in ballo le regioni o gli enti o addirittura la gente, perché così si offende in modo velato e anche furbesco un’intera regione facendola sentire in colpa.

Claudio Zizi

***

