“Cara Unione,

finalmente mi sono prenotato, come over 40, per la vaccinazione anti-Covid aperta nei giorni scorsi. L’ho fatto nel Lazio, dove risiedo, e per ovvio senso civico seppur mi rimanga qualche paura su possibili effetti collaterali, me ne scuserete ma siamo tutti umani. E sin qui tutto bene.

Peccato che nessuno, ad oggi, mi sappia dire con precisione quando sarà il mio richiamo. E che io, dopo un anno chiuso in casa, gradirei far fare alla mia famiglia almeno una settimana di mare e vorrei farlo proprio nella Sardegna che tanto amiamo.

Giammai.

"Programmare le ferie in base ai richiami”, ha tuonato Figliuolo. Ma come faccio a farlo se una programmazione definita pare non esistere?

Il tutto è stato liquidato dal Generale come se la richiesta di ricevere la dose in altra località sia un mero capriccio. Un’uscita che, da parte mia, trovo irrispettosa nei confronti di chi da un anno fa sacrifici così come di chi, proprio come i sardi, di turismo vive.

Ma è davvero così difficile organizzarsi per permettere a ciascuno di programmare le proprie ferie?

Grazie dell’attenzione”.

G. M. – Latina

