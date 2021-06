“Cara Unione,

scrivo per segnalare la situazione ormai da troppo tempo fuori controllo in via Serpieri.

Tossicodipendenti che vanno e vengono per bucarsi, indisturbati, dietro lo spiazzo ai piedi del colle San Michele, a Cagliari, per decine di volte al giorno.

Neanche gli arresti di due anni fa delle piazze principali dello spaccio, ovvero via Seruci e via Flumentepido, hanno fermato tutto ciò, anzi si può dire che negli ultimi tempi la situazione è addirittura peggiorata.

Chi come me risiede in queste zone chiede più controlli da parte delle forze dell’ordine. Non è possibile che questa gente possa continuare ad agire indisturbata.

Grazie dell’attenzione”.

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

