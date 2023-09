Cara Unione,

ho letto del camperista straniero che sversa in strada i liquami reflui. Non mi meraviglio. È 10 anni che faccio ferie col camper in Sardegna, e da sempre cerco di sensibilizzare con mail i Comuni o la Regione sul tema delle aree carico e scarico per camper comunali.

Nella mia Forlì ce ne sono ben 2. In tutta la Sardegna si possono contare sulle dita di una mano. Oristano, quest'anno non agibile; Cagliari, a pagamento; Putzu Idu, sempre ingolfata; Porto Pino… Poi fatico a ricordarne altre.

Quest'anno in un campeggio mi è stato detto che in questo periodo il camper service agli esterni non lo facevano, era fine luglio. Io sono disposto a pagare il giusto prezzo per un servizio. Quindi non ci lamentiamo se i turisti imbrattano la Sardegna, quando non gli si dà modo di comportarsi civilmente. Ma soprattutto, i camperisti sardi dove se la svuotano la cassetta del wc, nel water di casa?

D.D. (Forlì)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata