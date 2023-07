Cara Unione,

vi invio alcune immagini degli ultimi due atti vandalici avvenuti a Pirri che fanno capire quanto la stupidità umana abbia superato ogni limite di logica. La prima immagine è di ieri mattina e riguarda i 3 contenitori per la raccolta degli indumenti usati a cui è stato dato fuoco, si trovano in via Santa Maria Chiara a ridosso della scuola elementare.

La seconda foto mostra (prima che venisse dato fuoco ai contenitori) il degrado in cui versava la stessa via dove il concetto di raccolta rifiuti da parte del comune pare dimenticato, e dove l'inciviltà di alcuni cittadini la fa da padrona.

Le ultime due foto riguardano i bancomat postali interno ed esterno della posta, sempre a Pirri in via Salvo D'acquisto, ora inutilizzabili. La direzione a quanto pare non ha trovato giusto ripristinare la funzionalità dell'apparecchiatura lasciando i cittadini nel disagio più totale. Stessa sorte è accaduta anche al bancomat esterno della posta di via Stamira, solo che il direttore dell'ufficio postale in quel caso ha pensato di fare ripulire e rendere nell'immediato attivo il servizio.

Perché mi rivolgo a voi? Perché siete stati sin dalla vostra nascita la voce di noi cittadini, nelle mie passeggiate serali vedo e fotografo tante assurde realtà cittadine e mi chiedo se anche gli altri le vedono per quello che in realtà sono: l'ennesimo sopruso alla dignità degli onesti.

G.R

