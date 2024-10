«Cara Unione,

sono un turista di Bergamo che per l'incantevole bellezza e tranquillità del Sinis soggiorna nel comune di Cabras.

La cosa meravigliosa che ho visto crescere negli anni è la sensibilità delle varie amministrazioni nei confronti della raccolta differenziata dei rifiuti.

Mi chiedo, visto e considerato che spesso si punta il dito sui turisti maleducati, come sia possibile che ancora ad oggi in prossimità dei cassonetti si veda ogni tipo di rifiuti: cucine, pneumatici e quant'altro. Tutta roba che il Comune, basta farne richiesta, passa a ritirare sotto casa.

Io personalmente penso che forse il problema non sia solo il turista ma anche qualche locale poco informato: basterebbe qualche telecamera in prossimità dei cassonetti per limitare tale scempio in una località paradisiaca.

Grazie».

Giovanni

***

