“Cara Unione,

sono un abitante di via Dei Conversi, ai piedi del colle di Monte Urpinu. Da mesi ormai conviviamo, nostro malgrado, con le continue interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica: abbiamo segnalato innumerevoli volte il problema al servizio guasti, ma ogni volta ci vengono date risposte diverse o evasive su ‘fantomatici’ problemi agli impianti elettrici o ai contatori.

Premesso che il problema riguarda quanto meno tutto il mio isolato, ho fatto verificare a mie spese l'impianto elettrico da un professionista: inutile dire che è tutto a posto, ho fatto anche sostituire per precauzione il salvavita, ma nulla è cambiato.

Circa 2 mesi fa sono stati fatti dei lavori in tutta la zona, speravamo che questo avesse risolto il problema, ma niente. Mi domando: con tutti i soldi che abbiamo e stiamo pagando nelle bollette stratosferiche che arrivano, è chiedere troppo avere un servizio decente?

Senza considerare i potenziali e probabili danni ai nostri elettrodomestici che nessuno ci risarcirà mai. Inoltre non ci si può allontanare da casa perché se, come spesso accade, salta il salvavita, anche se dovesse tornare la corrente, si rimarrebbe comunque senza per ore e ore, con tutto quello che ne consegue.

Grazie per l'attenzione”.

G.O.

***

