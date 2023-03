«Cara Unione,

il concorso recentemente svolto dall’Inps per l’inserimento di migliaia di nuovi posti di lavoro in tutta Italia vede una netta discrepanza fra quanto previsto per la Sardegna e quanto per le altre regioni italiane.

Mi spiego meglio: il fabbisogno prospettato per l’Isola è di 41 unità aggiuntive, a fronte di un totale nazionale pari a 4.694.

Il tutto in un contesto in cui le sedi sarde Inps chiedono da anni rinforzi per dare un servizio dignitoso ai pensionati per le pratiche di assistenza sociale.

I dati sono già stati confermati ai sindacati pertanto molti sardi vincitori, con famiglia e bimbi piccoli, dovranno rinunciare al lavoro e i pensionati sardi continueranno a dover attendere mesi per le risposte alle loro necessità.

Grazie per l’attenzione»

Un concorsista

