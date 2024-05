«Cara Unione,

Anche se la gran parte dei turisti ancora deve arrivare, ho letto proprio oggi della coppia bloccata a Olbia che trasportava delle pietre portate via da Fordongianus.

Volevano un bel souvenir della Sardegna?

Che pessima abitudine quella di saccheggiare la nostra meravigliosa terra, il nostro paradiso.

In tutto questo, però, una domanda me la pongo da sempre. Una volta tornati a casa, dove mettono sabbia e sassi rubati? In giardino? Dentro una scatola? In cucina? Ai piedi del letto?

Non so darmi una spiegazione. Quando gli amici li vanno a trovare, cosa dicono? “Queste sono pietre che abbiamo portato via dalla Sardegna”. E allora?

È ora di mettere uno stop, ci vogliono multe salatissime perché – si sa – solo quando ti toccano il portafoglio ci pensi due volte prima di comportarti male.

Grazie».

Una sarda furiosa

***

