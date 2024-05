Due turisti toscani, in procinto di imbarcarsi sul traghetto da Olbia verso Livorno, sono stati sorpresi con un carico consistente di pietre prelevate dalla zona di Fordongianus.

La coppia è incappata nei controlli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna all’Isola Bianca.

I sassi, circa una ventina, erano nel bagagliaio dell’auto e sono stati segnalati alla sezione operativa territoriale dell’Agenzia delle Dogane per le attività di competenza e gli opportuni accertamenti relativi alla reale provenienza. Non si esclude, infatti, che alcune pietre, proprio per la loro conformazione, siano state prelevate da aree archeologiche.

Quello sventato oggi è il secondo furto da inizio anno.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata