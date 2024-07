«Cara Unione,

a Cagliari di fronte all'ex passaggio a livello ormai chiuso di via San Paolo, da anni divenuta via Mincio, alcuni operai svolgono da circa 15 giorni un lavoro di convogliamento e raccolta di rifiuti maleodoranti per tutta la giornata dal mattino e fino alle 18 circa, a ridosso del palazzo in via Mincio n. 1, in totale spregio delle più semplici norme ambientali che impongono agli ecocentri fissi o mobili una distanza minima di metri 500 da qualsiasi tipo di abitazione.

Come se non bastasse il fatto di appestare l'aria per tutta la loro giornata lavorativa, abbandonano liquami, pezzi di vetro, pezzi di plastica, guanti utilizzati da loro e quant'altro di maleodorante sull'asfalto. Qualche volta depositano materiale granulare assorbente sull'asfalto impregnato di liquami maleodoranti.

Per questo motivo chiedo il giusto intervento, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente. Nella palazzina vivono persone anziane e bambini di nemmeno un anno di vita con problemi di salute. L'aria è irrespirabile».

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normatova vigente)

***

