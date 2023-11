«Cara Unione,

pur essendo residente a Monserrato, sono un cagliaritano verace innamorato della nostra bellissima città. Ed è per questo che mi sento di scrivere queste righe, per il senso di dolore e frustrazione che provo nel vedere la nostra città così martoriata dai cantieri infiniti; trascurata nelle manutenzioni ordinarie e, soprattutto, sporca e aggredita da blatte e topi.

Ad ogni angolo nascosto, ma non solo, si possono "ammirare" delle discariche a cielo aperto e nulla viene posto in essere per la pulizia e l'esecuzione di campagne di educazione civica.

Per quanto concerne i cantieri, non si capisce il perché tali opere non siano portate a giusta conclusione, prima di avviarne altre.

Era necessario avviare lo stravolgimento di via Roma, proprio quando era in apertura il cantiere della Metro Leggera?

Ed in contemporanea era necessario avviare la riqualificazione di Piazza Matteotti, per anni e anni abbandonata nelle mani di vandali, barboni e piccola delinquenza?

Che dire poi della concomitanza dei lavori in viale Trieste e in viale Buoncammino?

Impossibile non chiedere perché viale S. Avendrace sia in condizioni di perenne cantiere, senza che vi sia una data certa di fine lavori?

E perché sottacere sui lunghi e fastidiosissimi lavori nella centralissima via Dante, fatta morire commercialmente dal cantiere infinito.

Ultimo ma non ultimo, voglio poi ricordare che un ponte ciclo pedonale, di scavalcamento del canale Terramaini al parco Nervi, giace abbandonato a se stesso da diversi anni!

Insomma un vero scempio di tutta la città, che grida tutto il dolore per essere stata così martoriata ed imbruttita suo malgrado.

Grazie per l'attenzione».

Francesco Utzeri – Monserrato

***

