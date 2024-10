“Cara Unione,

sono un tifoso del Cagliari e abbonato in curva nord. Vi scrivo per raccontarvi una scena avvenuta allo stadio durante l’ultima partita contro il Bologna.

L’occasione per fare i miei (si fa per dire) “complimenti” a quel 40/50 enne che per fare lo “splendido” con un amico ha proprio rapinato il pallone, strappandoglielo con violenza bruta e prepotenza dalle mani, a un adolescente a cui la sfera era capitata addosso dopo un tiro maldestro dal campo.

Io visto la scena e stavo per intervenire ma addirittura sono stato bloccato fisicamente dai suoi conoscenti e purtroppo non sono riuscito.

Un episodio che mi lascia sconcertato. Quale insegnamento avrà ora quel ragazzino? Che quando sarà grande potrà fare lui il “bullo” con i più piccoli?”

Lettera firmata* – Cagliari

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

