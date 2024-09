«Cara Unione,

vivo in Lombardia per lavoro e ogni volta che torno a Cagliari per le vacanze mi rattrista vedere la città in molti punti degradata. Il Bastione di Saint Remy, in particolare, è in pessime condizioni: muri imbrattati, scalinate con gradini rotti e molti marmi delle sedute danneggiati o mancanti.

Inoltre, i plexiglass installati come parapetti sono esteticamente poco gradevoli e non funzionali, peggiorando ulteriormente l'immagine di questo luogo storico.

È urgente un intervento di pulizia e restauro, oltre a identificare i responsabili degli atti vandalici, coinvolgendoli in percorsi educativi e lavori socialmente utili. Per prevenire ulteriori danni, servirebbero telecamere di sorveglianza e un'illuminazione migliore per garantire sicurezza. Un piano di manutenzione regolare aiuterebbe a preservare il Bastione nel tempo.

Sarebbe utile anche promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte a residenti e turisti, coinvolgendo associazioni culturali e di volontariato per valorizzare questi spazi pubblici e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Cordiali saluti».

Andrea Deidda

***

