“Cara Unione,

con mia moglie e le mie bambine spesso frequentiamo piazza Garibaldi a Cagliari e purtroppo continuo a constatare la totale assenza di forze dell'ordine che, con la loro presenza, potrebbero fungere da deterrente a questi tristemente noti gruppi di ragazzini, che disturbano, distruggono, imbrattano e in certi casi mettono a rischio l'incolumità dei bambini e anche degli adulti gettando bottiglie in vetro, lattine, carta e quant'altro dal terrazzino che dà all'ingresso della scuola.

Proprio ieri sera, intorno alle 23 circa, mentre sotto il terrazzino passava un bimbo di circa un anno e mezzo o due al massimo, questi elementi hanno lanciato una busta con all'interno bottiglie e altro sfiorando di poco il bimbo.

La madre lo subito preso in braccio, una donna anziana è intervenuta ed è stata riempita di insulti,la signora a sua volta ha raccolto la busta e l’ha rilanciata contro questi incivili, scatenando la loro ira.

Dopo gli stessi elementi hanno insultato le mie figlie colpevoli di ‘disturbare la loro quiete’ perché giocavano con dei monopattini, al mio intervento si sono accesi un pò gli animi ma i codardi si nascondono dietro la loro minore età.

Ecco ora vorrei chiedere se è giusto lasciare un posto pubblico come la piazza in balia di questi vandali, e perché chi di dovere non interviene con un presidio regolare volto a scoraggiare in futuro comprtamenti analoghi.

Grazie per il tempo dedicato alla mia mail”.

A.G. – Cagliari

