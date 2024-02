«Cara Unione,

ho appreso della decisione della Giunta Comunale di provvedere alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in via Peretti a Cagliari.

Bisognava attendere il morto per capire che in troppe strade cittadine si eccede nella velocità? Si è provveduto in via Cadello, ora si provvederà -forse- in via Peretti, viale Colombo e viale Diaz. Dobbiamo forse attendere altre disgrazie in via Castiglione, via Flavio Gioia, via Scano, viale Marconi (tratto iniziale), viale Ciusa, via Chiabrera, prolungamento di via Is Cornalias, e nelle tante altre strade dove è facile correre? Perché non si possono fare i passaggi pedonali rialzati in tutte quelle arterie che invitano gli scriteriati a correre?

Non ci si venga a dire che il problema sono i costi, perché per imbellettare via Roma -e non solo- si sta spendendo più di quanto servirebbe per riempire la città di passaggi pedonali rialzati.

Cosa hanno da dire gli amministratori di turno sugli incidenti che sempre più frequentemente sono causati dalla velocità?».

Giancarlo Tuveri – Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata