«Cara Unione,

scrivo per invitare il sindaco Truzzu, attraverso le vostre pagine, a fare una passeggiata con me per le strade di Genneruxi, dove vivo.

Ho 87 anni, sono abbastanza autonoma (vivo da sola), ma deambulo con l'aiuto di una stampella svedese. E qui cominciano i problemi: appena esco dalla mia casa ecco i primi guai. Le strade sconnesse sono il minimo, ma se ci si avventura sui marciapiedi cominciano gli ulteriori guai: oltre al luridume (molti cagliaritani non sanno cosa sia la decenza), ci sono marciapiedi che hanno rattoppi su rattoppi e chi ci cammina corre il rischio di cadere.

Io abito a Genneruxi da 51 anni e a mia memoria non ricordo di aver mai visto operai al lavoro per riattivare (non rattoppare) i marciapiedi.

Ho letto nei giorni scorsi sulle pagine dell'Unione Sarda che a breve ci saranno lavori in tutta Cagliari.

Che dire? Non sarà l'ennesima trovata elettorale, visto che il prossimo anno ci saranno elezioni? In ogni caso se il sindaco volesse approfittare del mio invito sono a disposizione.

Naturalmente il percorso lo sceglierò io, possibilmente nelle ore del mattino (ma andrà bene anche l'orario che sceglierà il sindaco). Lo accompagnerò per un quartiere dove magari non ha messo mai piede.

Grazie per l'ospitalità».

Gabriella – Genneruxi

***

