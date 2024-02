«Cara Unione,

Ho colto l’occasione dei vostri articoli di questi giorni sulla siccità in Sardegna per far presente ai miei due figli l’importanza di non sprecare l’acqua. Sono piccoli, hanno 5 e 8 anni, però per come la pensiamo io e mio marito è già il momento di far capire loro l’importanza di questa risorsa.

Non la butto certo sul risparmio nelle spese di famiglia, ma ho scelto la strada dell’esempio. Piccoli gesti quotidiani che loro in futuro faranno propri (o almeno è quello che spero).

Quando ci laviamo i denti chiudiamo il rubinetto senza far scorrere inutilmente l’acqua. La doccia non deve durare minuti interminabili, la facciamo ogni giorno, cosa avremmo mai addosso? E altre piccole strategie di cui ai bambini non importa di sicuro ma li ho coinvolti facendole diventare dei giochi. L’acqua dell’asciugatrice non la butto più: la sistemiamo in un secchio e la usiamo per lavare i pavimenti e se avanza riempiamo la vaschetta dell’auto per pulire poi i vetri. O, ancora, la riutilizzo per lavare piccole cose a mano.

Da mia suocera mi sono sentita dire che esagero, mentre le maestre dei bambini sono rimaste sorprese quando loro hanno raccontato quello che facciamo a casa.

Penso sia importante insegnare soprattutto ai più piccoli il tema del risparmio dell’acqua, con la speranza che un domani saranno cittadini migliori e più virtuosi. Facciamolo in tutte le scuole, da subito.

Grazie».

Antonella – Sanluri

