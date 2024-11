“Cara Unione,

sono rientrata dall'estero due anni fa perché voglio crearmi una vita qui in Sardegna (anche perché penso che se ce ne andiamo tutti la regione andrebbe allo sfascio). Mi sono impegnata per lavorare e essere in grado di comprare la mia prima casa a Cagliari, a San Benedetto. Ma purtroppo da mesi il quartiere sta prendendo una piega assurda.

Ci sono persone che stanno riempiendo le vie Pergolesi, Cimarosa, Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini, Palestrina - insomma la zona intera – di rifiuti. Li lasciano per terra a fianco alle campane o semplicemente per strada creando disagi importanti a chi vive lì, perché nelle buste ci sono rifiuti non differenziati – tra cui alimenti - che vengono quindi aperti dai gabbiani o marciscono per strada.

È disgustoso fare lo slalom tra le buste, ma soprattutto non ci ripercussioni per questi trasgressori. La zona di San Benedetto è sempre stata considerata di pregio, quindi tutto ha un costo medio/elevato. Invece si finisce per vivere tra la spazzatura, la maleducazione e la totale inciviltà.

Servirebbero l'installazione di telecamere e una pattuglia di vigili in borghese. Speriamo che chi di dovere intervenga”.

Maria V. – Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata