“Cara Unione,

il 5 ottobre scorso, dalle 15 e fino alle 18:30 circa, a seguito di un guasto, è improvvisamente venuta a mancare l’acqua corrente in via Sonnino e zone limitrofe a Cagliari. Le comunicazioni precise e puntuali sul sito web, però, che ci aspettavamo, non sono mai arrivate.

Da parte mia ho contattato il servizio clienti di Abbanoa per due volte, e pare non sia stata l’unica persona a farlo.

La prima telefonata (ore 16:30 circa) è avvenuta in modo rapido e indolore. Il gentile dipendente mi ha informata di un guasto nella zona di via Logudoro, spiegando che chi di dovere stava già lavorando a una pronta riparazione.

La seconda telefonata (ore 17:40 circa) è stata meno piacevole. Il non altrettanto gentile dipendente, dopo avergli diverse volte fatto presente che noi cittadini – nonché contribuenti – ci aspettiamo anche e soprattutto comunicazioni precise e puntuali circa i guasti alla rete idrica sul sito web, ha educatamente interrotto la chiamata.

Dal momento che il servizio clienti esiste per fornire assistenza a noi cittadini e, si spera, accogliere un feedback da questi, suggerisco ad Abbanoa un deciso miglioramento, in questo senso, in futuro.

Grazie dell’attenzione”.

Alice A. – Cagliari

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata