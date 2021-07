Nelle ultime settimane ha ripreso vigore la questione degli Ufo. Gli Stati Uniti hanno ammesso di non avere spiegazioni per alcune apparizioni nei cieli americani segnalate non da ragazzoni gonfi di birra ma da piloti militari di indiscutibile equilibrio mentale. Comunque, alla domanda “siamo soli nell’Universo?” non è stata ancora data una risposta certa. Coloro che credono agli Ufo non hanno dubbi: «Come possiamo essere così presuntuosi da pensare che solo gli abitanti della Terra siano stati in grado di creare una civiltà? Possibile che in alcuno dei miliardi e miliardi di pianeti dell’Universo non ci sia una presenza simil umana»? Gli scettici replicano: «Ma una civiltà tanto evoluta da riuscire a viaggiare forse alla velocità della luce per raggiungere la Terra non è in grado di comunicare con noi? Impossibile». C’è una terza via: gli extraterrestri esistono e con gli Ufo hanno dato una sbirciata al nostro mondo. Hanno visto Berlusconi proporsi presidente della Repubblica, Renzi fare lo sgambetto a un paio di premier, la Ferragni (che vende acqua minerale a 25 euro la bottiglia) e Fedez (che pubblicizza smalto per unghie per uomini) diventare paladini della sinistra e hanno fatto dietro front. Già lo vedo E.T. dire ai compagni di viaggio: «Proviamo da un’altra parte che è meglio».

