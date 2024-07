A leggerli con l’occhio di chi segue le cronache, i fatti del 18 giugno sembrano cose di un’altra epoca. A pagina 13, per dire, L’Unione Sarda quel giorno titolava: “Maturità al via per 516mila studenti”, e perciò ancora non si sapeva quanto sarebbe stata impervia la temutissima versione di greco (poi in realtà era un Platone di cittadinanza traducibile a vista al portatore) e tantomeno si immaginava che poi tre studentesse veneziane avrebbero fatto scena muta all’orale per protesta contro il voto di quella prova.

Le pagine di spettacoli invece davano l’addio ad Anouk Aimée, mentre quelle di sport rivelavano che “Spalletti sta pensando a Cristante” (non è detto che ci pensi ancora, in effetti).

In un teatro delle news che cambia così rapidamente è confortante avere almeno una piccola certezza, un elemento di continuità a cui aggrapparsi. Perciò siamo lieti di annunciare che la perdita d’acqua che allagava giorno e notte via San Saturnino (segnalata per l’appunto il 18 giugno) continua a gettare acqua che è una bellezza. E l’allegro gorgoglio di questo zampillo, che butta sull’asfalto un litro ogni otto secondi, ormai è diventato una piccola tradizione gentile del quartiere di Villanova, un po’ come Balconi Fioriti o le processioni religiose. Avanti così.

