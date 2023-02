L ’ultima follia verde della Ue: stop alle caldaie a gas. Dal 2029 ne sarà proibita la vendita. Questo è l’orientamento dei perdigiorno del parlamento europeo che devono giustificare, facendosi portatori di idee strampalate, le loro laute prebende. Ogni provvedimento si traduce in salassi economici per le famiglie. Quest’ultimo, secondo un calcolo preventivo, costerà almeno duemila euro per la conversione e bollette più pesanti ogni mese. Esborsi che si aggiungeranno all’eurostangata sulla casa, che dovrà diventare obbligatoriamente ecosostenibile. Sostenibile è un termine che nasconde punizioni e castighi: la sostenibilità, secondo un ampliamento del significato originario del termine, vuol dire, nello specifico, soddisfare i bisogni attuali senza compromettere la possibilità delle future generazioni di appagare i loro. Tutto in nome della velleitaria transizione green, che persegue l’obiettivo megalomane di salvare la Terra. Ci stiamo preoccupando più del futuro che del presente, più dei nostri posteri che di noi stessi. Invochiamo il futuro, e il futuro ci invade. Un ingiustificato senso di colpa ci assale e con angoscia ci domandiamo: come se la caveranno i nostri discendenti? Leggiamo la storia dell’uomo e facciamocene una ragione: come è sempre accaduto, ai posteri ci penseranno i posteri.

