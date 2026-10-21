“ La destra cavalca le violenze. Così prova a screditare le istanze sacrosante di studenti e lavoratori”. Questo titolo, confezionato con evidente sforzo cerebrale, è comparso martedì scorso sulla prima pagina del quotidiano La Notizia, organo di stampa non ufficiale ma presunto tale del Movimento 5 stelle. Nelle strade di Milano, Torino e Bologna erano ancora caldi i fumi degli assalti. Ne erano state protagoniste bande di antagonisti, centri sociali, Pro-Pal e islamici supportati dalla manovalanza dei maranza. La Notizia giustifica e incredibilmente elogia quelle violenze. Con riferimento agli studenti assalitori così farnetica: «Vederli riappropriarsi dello spazio pubblico con passione ed entusiasmo dovrebbe essere motivo d’orgoglio e di speranza, non di paura». Capito? dovremmo essere orgogliosi di questa teppaglia e riporre in essa la nostra speranza. Se ne deduce che sono stati codardi i commercianti che hanno chiuso i loro negozi e vi si sono barricati. Quei bravi ragazzi si stavano solo riappropriando dello spazio pubblico, che considerano esclusivamente loro, e di oggetti e abiti griffati destinati altrimenti ai ricchi borghesi. Ma noi, che siamo malpensanti con turbe liberali e democratiche, abbiamo inteso la loro “passione” e il loro “entusiasmo” come una guerriglia urbana. Commissionatagli, e in qualche modo pagata, da chi pensa di trarne vantaggio.

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