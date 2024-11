O ggi l’America vota e c’è una possibilità su due che ci becchiamo il bis di Trump, l’ideologo del capitalismo più delirante (è uno che si tinge d’oro il riporto, per capirci). Se siete di quei piagnucolosi che la democrazia di qua, i diritti civili di là eccetera, ecco tre tecniche per affrontare i prossimi quattro anni in caso di sciagura elettorale.

Stile Maiorca: lunga apnea. Curate la sfera privata, trovatevi un hobby, telefonate a un parente che non sentite da anni e chiedetegli come sta (funziona anche se è odioso, nel caso chiamatelo ogni notte alle tre), fate lunghe passeggiate col cane, iscrivetevi a un corso di meditazione. Se siete pigri, meditate di passeggiare col cane.

Stile Veltroni: concentratevi sul lato luminoso dell’America, quello più ricco della cultura e dei valori che hanno ispirato il fondatore del Pd. Considerato che da Biancaneve fino a Wish sono 62 titoli, potete vederne anche più di uno al mese. Doppia visione obbligatoria per Bambi, punto di riferimento dei veltroniani (più che per la trama, per il titolo).

Stile Calenda: voi l’avevate detto. Non vi hanno dato retta ed ecco qua. Funziona per tutto, dalle elezioni ai tempi di cottura della pasta con le arselle: passerete quattro anni di conferme del vostro acume. Certo, alla fine non vi sopporterà nessuno. Ma questo per voi non è mai stato un gran problema.

