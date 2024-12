V ero, verissimo il videoclip di Giorgia Meloni che bacia con passione Elon Musk. Provate a dimostrare che è falso. Impossibile. Tecnicamente non fa sorgere alcun dubbio: lei è Giorgia, lui è Elon, indiscutibilmente; lui l’abbraccia, lei si protende verso il viso di lui, accetta e ricambia il bacio. Per capire che è un trucco dell’Intelligenza artificiale in vena di scherzi devi osservare il contesto. Alle loro spalle alcuni astanti osservano compiaciuti. E allora pensi che due personaggi di vasta notorietà mondiale mai si sarebbero lasciati andare a effusioni pubbliche come due anonimi amanti clandestini in trasferta. Per questa volta, ti dice l’Ia, ti ho messo nella condizione di capire; ti ho rappresentato una scena inverosimile che, facendoti sorridere, hai subito sgamato. Ma non sempre sarà così. Se dopo le insinuazioni dei media internazionali su Giorgia e Elon, sorpresi da un fotografo a scambiarsi sguardi intensi, avessi ambientato un loro incontro furtivo in un luogo appartato avresti avuto dubbi? Le immagini che produco sono sempre più realistiche e tu sempre più sarai in mia balia. Potrò farlo a fin di bene ma anche per nuocerti. Quando Musk sbarcherà su Marte, com’è nei suoi progetti, t’invierò un videoclip di lui, Elon, e di lei, Giorgia, dolcemente abbracciati sul pianeta rosso. Sono sicura che ci crederai. Ormai per te il virtuale è reale.

