C hatGPT è il “guru” dell'era digitale, l'intelligenza artificiale divenuta alter ego di chi scrive contenuti. Peccato che, come ogni genio incompreso, sembri non avere ben chiaro cosa sia la realtà. I suoi articoli? Perfetti, ma a metà: manca la scintilla umana.

E poi, chi non ama un bel po' di disinformazione, ogni tanto? Quando abbiamo chiesto a ChatGPT di scrivere un articolo su Leonardo da Vinci, ci ha narrato le gesta di un inventore di spaghetti. Nonostante tenti di comporre saggi sulla storia o sulla scienza, l'intelligenza artificiale sembra spesso scegliere la strada della confusione.

C’è da dire che se il futuro è fatto di articoli scritti da ChatGPT, le risate sono garantite. E ora che c’è il cinese DeepSeek, ChatGPT ha una concorrenza terribile: DeepSeek pare essere più preciso e aggiornato, tanto da far sembrare il rivale un po' fuori gioco.

Il vero problema, però, è che fino a qui questa rubrica è stata scritta non da chi la firma, bensì dalla stessa ChatGPT, cui abbiamo chiesto di prendersi per i fondelli da sola. Si può fare, se il caffè è scorretto. E allora, in tema di autoironia, difendiamo i giornalisti: a volte siamo capaci di sbagliare in modo che ChatGPT, prima di eguagliarci, ne deve mangiare di spaghetti… No, non quelli di Leonardo.

