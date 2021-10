R ifondazione comunista compie trent’anni: auguri, ne ha proprio bisogno. Scartata Cortina già prenotata da Fausto Bertinotti e il “cashmere club”, i compagni hanno optato per Chianciano, il posto giusto per celebrare il congresso e salvare il fegato distrutto dalle botte elettorali più devastanti dei cicchetti: “Chianciano fegato sano” che qualcuno completava con “portafoglio alla mano” a significare che allora alle terme non si badava a spese. Nel 2006 Bertinotti guidava la Camera dei deputati e Rifondazione, grazie a un accordo con l’Ulivo, contava 25 parlamentari; oggi il pulviscolo di sigle a sinistra si divide lo zero virgola. Allora il segretario era Fausto Bertinotti, oggi Maurizio Acerbo che allo 0,5 per cento preso dalla lista a Roma contrappone il 16,2 in Calabria con Luigi De Magistris candidato presidente con sei liste di diversi colori al seguito. Si può discutere su un punto in più o meno ma non sembra che Rifondazione sia il partito dei lavoratori o almeno non pare abbia l’esclusiva se a Roma lo segue il niente per cento e se l’Internazionale viene confusa con l’Internazionale Football club. Non pare probabile che con Maurizio Acerbo la classe operaia andrà in paradiso considerato che quello che rimpiangono è solo “un bellissimo spreco di tempo, un’impresa impossibile” (Jovanotti).

