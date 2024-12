V ille di lusso a 120mila euro a Montecarlo, realizzate su una parte del Principato di Monaco che non c’è: una penisola ricavata nel mare grazie a 18 grandi cassoni prefabbricati. Ma forse siamo un po’ generici, meglio essere più precisi: 120mila euro è il prezzo al metro quadro. Mica siamo a Cagliari.

Architetti di grido (nel senso che i prezzi fanno gridare) e ostentazione del lusso ci ricordano che la nuova Mareterra non è esattamente il nostro mondo: 12 milioni di euro per una villetta di cento metri quadrati è un’enormità. Tutto questo, in uno Stato che tradizionalmente raccoglie le ricchezze di evasori fiscali e di personaggi più che discutibili. Soldi che – se versati in tasse – solleverebbero da una parte della fiscalità le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese.

Ma siccome si deve essere generosi, non possiamo andare a vivere a Mareterra relegando il nostro cane in una volgare cuccia. Tranquilli: ci hanno pensato due specialisti di “Architettura per cani”. Non è uno scherzo. Uno di loro ha immaginato la cuccia come un hangar per aerei, ma i cani non hanno reattori né eliche, e nemmeno hanno bisogno di cotanta stiva.

È la solita morale a buon mercato, si dirà. Vero. Però, almeno nelle ultime righe di questa oziosa rubrica, una cosa a buon mercato qualcuno doveva pur offrirla.

© Riproduzione riservata