Sardegna e sport all’aria aperta, un binomio vincente. Torna dal 31 maggio al 2 giugno la tre giorni dell’Ulassai Festival, evento molto atteso di arrampicata, trekking e attività outdoor.

Un appuntamento fisso che richiama persone anche dall’Italia e dall’estero, e che consente ad appassionati e professionisti di vivere un weekend di sport in un contesto paesaggistico meraviglioso.

Una highline lunga 500 metri e piazzata a 150 metri d’altezza. Grande protagonista della rassegna è l’arrampicata, ma ci sono anche percorsi di trekking, escursioni guidate in mountain bike e sedute di yoga. Sempre, rigorosamente, all’aperto.

Ad impreziosire il festival eventi musicali, dibattiti con atleti professionisti, degustazioni enogastronomiche e cineforum.

Da non dimenticare la cornice, un paese pieno di bellezze naturali ma anche culturali, dalla Stazione dell’arte al museo d’arte contemporanea dedicato a Maria Lai.

IL PROGRAMMA 2024

Gli eventi si sviluppano venerdì 31 maggio dalle 18 alle 23, sabato 1 giugno dalle 9 all’1, domenica 2 giugno dalle 9 alle 14.

Il 31 c’è l’inaugurazione dell’evento, un bike & trickline show, un cineforumu e il talk con il climber Alessandro Zeni. Sabato e domenica le varie attività sportive: yoga e pilates, parkour, climbing, trekking, mountain bike e slackline (esercizio di equilibrio in cui si cammina su un filo). Ci saranno inoltre dei workshop di arrampicata.

Sabato previsti anche uno show cooking, un cineforum e una cena tipica che si conclude con un dj set. Domenica la chiusura dell’evento.

IL REGOLAMENTO

L'iscrizione è aperta a tutti i maggiorenni. I ragazzi tra i 14 anni e i 18 anni potranno partecipare a tutte le attività proposte previa autorizzazione firmata da parte di un genitore o tutore legale. Le attività di parkour sono aperte anche a partire dai 10 anni di età; il workshop di mountain bike a partire dai 3 anni; l’attività di arrampicata su parete artificiale a partire dai 6 anni.

Ci si iscrive sul sito ulassaifestival.com, l’iscrizione dovrà essere confermata in loco presso lo stand dell'organizzazione, dove sarà richiesta la compilazione di un modulo di scarico responsabilità esteso alla pratica delle attività sportive e all’utilizzo della zona tende, allestita in Piazza Barigau, e le aree sosta camper nei dintorni.

Dopo la registrazione, a tutti i partecipanti verrà consegnato un braccialetto che servirà a ufficializzare la loro corretta iscrizione alla manifestazione e garantirà l'accesso alle varie attività sportive, previa registrazione anticipata per le attività a numero chiuso.

Una parete artificiale per l’arrampicata sarà allestita in piazza Barigau ed è utilizzabile solo sotto supervisione di personale qualificato.

Quanto alla mountain bike, l’1 giugno è previsto un percorso di enduro, oltre a una serie di tour guidati cicloescursionistici l’1 e il 2. La manifestazione di enduro, seppur non competitiva, metterà in palio permi per i più meritevoli. Le attività potranno essere svolte sia con mezzi e-bike che con mezzi tradizionali, propri o a noleggio. La partecipazione ai singoli tour sarà garantita fino al raggiungimento delle prenotazioni disponibili (30 posti) e dovrà essere confermata al momento dell'iscrizione.

Durante la manifestazione, saranno organizzate due escursioni guidate di trekking (una il sabato e una la domenica) a cui ogni partecipante può iscriversi direttamente in loco, previo raggiungimento del numero massimo di posti disponibili (30 partecipanti a tour).

Le attività di yoga e pilates saranno organizzate in diversi turni sabato e domenica, non richiedono iscrizioni e sono aperte a tutti. Quanto al parkour, gruppi di 10 e due aree: una per l’insegnamento, una per la pratica libera.

Slackline: prevista l'installazione di diverse linee, tra cui quella principale di 500 metri, alcune secondarie e di una trickline allestia in piazza Barigau per esibizioni e prove del pubblico presente.

«Le attività sportive proposte possono presentare dei rischi, di cui ogni partecipante è consapevole e ne accetta i rischi assumendosi ogni responsabilità». Inoltre è vietato consumare alcolici durante l’attività sportiva.

